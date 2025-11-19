Homem é preso por descumprir medida protetiva em Itapeva

A Patrulha Guardiã Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal de Itapeva, prendeu na terça-feira (18/11/2025) um homem de 29 anos por descumprimento de medida protetiva durante visita domiciliar de rotina realizada para verificar a segurança de uma vítima já assistida pela equipe.

Ao chegar ao endereço cadastrado, as agentes foram surpreendidas ao serem atendidas pelo próprio autor da medida protetiva, cuja presença na residência era proibida. Questionado, ele afirmou que a vítima estaria na casa do pai, nas proximidades.

A equipe se deslocou até o local indicado e encontrou a vítima, que inicialmente relatou que o autor estava na residência contra sua vontade. Em seguida, porém, ela apresentou versões divergentes, dizendo permitir sua presença por pena e demonstrando insegurança nas declarações. A vítima afirmou ainda não ter sofrido novas agressões no dia do fato.

Diante do descumprimento da medida judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia. Após ouvir as partes, a autoridade policial ratificou a prisão, e o indiciado permaneceu à disposição da Justiça.