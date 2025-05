Homem é preso por dirigir embriagado e colidir com carro estacionado em Buri

Um homem foi preso em flagrante por dirigir embriagado e colidir com um veículo estacionado, por volta das 20h de sexta-feira (23), na Vila Saraiva, em Buri. Segundo a Guarda Civil Municipal (GCM), o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o registro de ocorrência, a equipe foi acionada após o proprietário do carro atingido relatar o incidente. No local, os agentes constataram sinais visíveis de embriaguez no condutor e ouviram uma testemunha que presenciou a colisão. Ambos os veículos ficaram danificados.

O motorista se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi detido, sendo encaminhado ao Plantão Policial de Itapeva. Foi estipulada fiança no valor de R$ 1.518, mas como o suspeito não efetuou o pagamento, permaneceu preso à disposição da Justiça.

Apesar do impacto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

(Texto por Michel Lopes / imagem ilustrativa)