Agressão a policial e tráfico de drogas: homem é preso pela PM de Buri

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e lesão corporal no último sábado (15), durante uma abordagem da Polícia Militar no Conjunto São João, em Buri. Porções de drogas, uma quantia em dinheiro e um aparelho celular foram apreendidos.

De acordo com a PM, o suspeito é conhecido no meio policial e foi visto pela equipe enquanto pedalava uma bicicleta. Ao receber a ordem de parada ele reagiu e jogou a bicicleta contra um policial. Ambos caíram no chão.

Em seguida, o suspeito tentou fugir, mas foi contido e algemado. Durante a abordagem, os policiais encontraram dentro da pochete que ele carregava, 52 gramas de cocaína, 37 gramas de maconha, 13 gramas de crack, um aparelho celular e R$ 9 em dinheiro.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado ao Plantão Policial de Itapeva, onde permaneceu à disposição da Justiça.

(Por Michel Lopes/ Foto- Polícia Militar)