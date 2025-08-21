Homem é preso com mais de 20 kg de maconha escondidos em mala

Um homem foi preso em flagrante com 22 quilos de maconha escondidos dentro de uma mala, em Itapeva (SP), na quarta-feira (20). A apreensão também incluiu 500 gramas de haxixe.

Segundo a Polícia Civil, a Delegacia Seccional de Itapeva investigava o transporte de drogas em ônibus vindos do Paraná, que seriam distribuídas na região.

Na quarta-feira, uma equipe se deslocou até Itararé (SP) para monitorar embarques e desembarques de suspeitos. Havia a informação de que, naquele dia, ocorreria o transporte de entorpecentes.

Devido ao fluxo de passageiros, a operação contou com apoio do canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva. Um ônibus foi parado em um posto de combustíveis, próximo ao município, e o cão farejador indicou uma mala no compartimento de bagagens.

A etiqueta da mala correspondia à de um passageiro do veículo, que admitiu ser o dono da droga. Ele foi levado ao Plantão Policial de Itapeva e permaneceu preso em flagrante.

(Via portal g1 / Imagens: reprodução Polícia Civil)