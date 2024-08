Na ocasião, os representantes apresentaram os pedidos de melhorias nas rodovias e vicinais de acesso aos municípios.

O prefeito de Itararé (SP) e presidente do Consórcio de Desenvolvimento das Regiões Sul e Sudoeste do Estado de São Paulo (Condersul), reuniu, nesta quarta-feira (07), os prefeitos membros do Consórcio, em uma audiência com o superintendente do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), Sérgio Codelo.

Participaram do encontro, junto ao prefeito Heliton, o vice-presidente do Consórcio e prefeito de Barra do Chapéu (SP), Ivan da Anunciata, a prefeita de Bom Sucesso de Itararé (SP), Vanderleia, o prefeito de Itaoca (SP), Antônio Trannin, o prefeito de Ribeira (SP), Ari do Carmo, o prefeito de Riversul (SP), Guilherme Gomes, o prefeito de Itapeva (SP), Mário Tassinari, o vereador de Buri (SP), Celso, o vereador de Ribeirão Branco (SP), Alessandro e o vereador de Itaberá (SP), Eduardo Netão.

Dentre as pautas apresentadas, o Consórcio solicitou a atenção do órgão estadual à manutenção da rodovia Horoshi Kossuge, a SP-249.

De Ribeirão Branco (SP), foi protocolado o pedido de obras de infraestrutura no trecho que liga Apiaí (SP) a Ribeirão Branco (SP)

e Ribeirão Branco (SP) a Itapeva (SP). De Ribeirão Branco (SP), os representantes solicitaram, também, a pavimentação de todo o trecho do anel viário urbano, iniciando no Posto Estrela até o Terminal de Cargas Municipal.

De Itapeva (SP), foi solicitada a pavimentação na vicinal Espiridião Lúcio Martins, que liga a SP-258 ao distrito do Alto da Brancal.

De Ribeira (SP) foi pedida a atenção no trecho da rodovia que interliga o município de Ribeira (SP) a Itapirapuã Paulista (SP), que necessita de obras de reparo e conservação.

Além disso, o chefe do Executivo do município também solicitou recursos destinados à reconstrução de três pontos em situação crítica no trecho pavimentado no Bairro do Saltinho.

Fechando a pauta da reunião, o prefeito de Itararé (SP), acompanhado pelo secretário de Desenvolvimento Municipal, Wilhen Kuchta, e do engenheiro André, apresentaram o pedido para a municipalização do trecho da rodovia SP-259, entre a rua São Pedro e a SP-258.

Junto ao pedido, os representantes itarareenses também discutiram sobre o projeto de pavimentação da vicinal Juracir Bonotto e Antônio Furlan.

Para o presidente do Consórcio, o encontro trará bons resultados para a região. “Foi uma reunião muito produtiva! Agradecemos ao superintendente, Sérgio Codelo, pela receptividade e atenção com nossas demandas. A situação das estradas e vicinais da nossa região merecem atenção e precisam, urgentemente, receber as obras de infraestrutura para promover, com qualidade o desenvolvimento de nosso Sudoeste Paulista”, finaliza.