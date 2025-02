Prefeitura realiza a demolição das casas situadas em área de risco no Córrego Aranha, na Vila Bom Jesus

A Prefeitura de Itapeva realiza na manhã desta terça-feira, dia 18, a demolição das casas situadas em área de risco no Córrego do Aranha, localizadas na Vila Bom Jesus.

De acordo com o Executivo, a ação estava planejada para acontecer ainda em 2024, quando essas famílias foram remanejadas para as suas novas residências no Jardim Bonfiglioli.

Ainda segundo a Prefeitura, trata-se de um esforço conjunto entre as Secretarias de Obras e Serviços, Recursos Hídricos e Meio Ambiente, Defesa Social, Desenvolvimento Social e Administrações Regionais.

Lembrando que estas ações ocorrem também, em cumprimento ao inquérito civil n° 14.0295.0000388/2019, em que a municipalidade obriga-se a resguardar os moradores dessas áreas de risco e agora com as demolições, assegura não só o bem-estar coletivo, como a preservação da área de preservação permanente do referido córrego, atuando no equilíbrio ambiental e salvaguardando o bem-estar social.

Em suas redes sociais, a prefeita Coronel Adriana Duch publicou vídeo sobre a ação e enfatizou que as casas foram construídas em local incorreto onde tem enchentes, que comprometem a estrutura dos imóveis.