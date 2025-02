Prefeitura de Itapeva publica nota de esclarecimento sobre a situação na Vila Santa Maria e Jardim Bonfiglioli

CONFIRA NA ÍNTEGRA A NOTA DE ESCLARECIMENTO:

A Prefeitura Municipal de Itapeva por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços vem por meio desta nota esclarecer acerca dos vídeos compartilhados na data de hoje (03 de fevereiro de 2025) em redes sociais em que supostamente a municipalidade estaria demolindo residências no Jardim Bonfiglioli.

​Informamos que em cumprimento ao estabelecido no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com o Ministério Público, assinado em 04 de setembro de 2020, constante dos autos do Inquérito Civil nº14.0263.0002684-2012-9, quanto às responsabilidades da municipalidade diante das áreas públicas do Jardim Bonfiglioli, na data de hoje a fiscalização de obras efetuou diligência aos bairros Jardim Bonfiglioli e Santa Maria, afim de apurar eventuais invasões nas áreas em questão.

​Na diligência do Jardim Bonfiglioli, foram constatados 3 (três) edificações habitadas, as quais foram notificadas para desocupação do imóvel, sendo que nenhuma delas foi demolida.

​No mais, apenas as cercas que delimitavam lotes irregulares na área foram removidas.

​Já na área do Jardim Santa Maria, ao lado do vazadouro (lixão) municipal, foi encontrada uma área cercada com dois cavalos e um pequeno barraco de madeira com ferramentas, sendo que o responsável logo foi localizado e retirou os cavalos assim como as ferramentas, em seguida, procedeu-se a demolição do barraco.

​Nos vídeos compartilhados em rede social, vê-se uma demolição que fora feita no Jardim Bonfiglioli em meados de maio de 2022, por uma máquina carregadeira que sequer estava na diligência de hoje, não sendo a expressão real dos fatos ocorridos.

​Informamos que nenhuma família foi removida de suas casas, portanto qualquer fala contrária não representa a verdade.

​O Município de Itapeva informa que tomará todas as medidas administrativas e Jurídicas necessárias ao esclarecimento dos fatos, assim como da arguição dos responsáveis pela divulgação das fake News.

​Por fim, reitera-se o compromisso do município de Itapeva com a coletividade, com o respeito a dignidade humana, aos atos jurídicos em andamento e ao ordenamento territorial equilibrado.

Itapeva, 03 de fevereiro de 2025