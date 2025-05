Prefeito de Taquarivaí é condenado por inserção de dados falsos no sistema da Administração Pública

O prefeito da cidade de Taquarivaí (SP) foi condenado por inserir dados falsos no sistema do município, com objetivo de obter vantagem indevida para si. A decisão é da 6ª Câmara de Direito Criminal e foi publicada nesta quinta-feira, dia 15 de maio.

Rubens Carlos Souto de Barros, conhecido como Rubinho, teve decretada a pena de 5 anos, 8 meses e 7 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, multa e ainda a perda imediata do mandato em exercício, devido a essa denúncia feita pelo Ministério Público.

Agora, serão oficiados a Promotoria de Itapeva, o TRE e a Câmara Municipal de Taquarivaí. Cabe ressaltar que Rubinho ainda pode recorrer da decisão.