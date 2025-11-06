Quem é o ‘prefeito tiktoker’ investigado pela PF por suspeita de corrupção na Saúde em Sorocaba

O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), foi afastado do cargo pela Justiça, por 180 dias, durante a operação Copia e Cola da Polícia Federal, que investiga suspeita de corrupção e desvio de verba na área da Saúde na cidade.

Um dos alvos da PF, Manga ficou conhecido nacionalmente como “prefeito tiktoker” depois de investir e viralizar com vídeos chamativos com tom de humor nas redes sociais, usando desinformação, para falar da cidade e destacar as obras de seu governo. Saiba mais sobre quem é o prefeito de Sorocaba:

Manga assumiu a Prefeitura de Sorocaba em 2021, após vencer as eleições municipais de 2020. Antes disso, ele já havia cumprido dois mandatos como vereador na cidade.

Quatro anos depois da eleição, Manga foi reeleito prefeito de Sorocaba no primeiro turno das eleições municipais de 2024, quando recebeu mais de 263 mil votos válidos, o que corresponde a 73,75%. O prefeito chegou a publicar nas redes sociais que teve a “maior votação para prefeito da história de Sorocaba”.

No entanto, a informação corresponde aos números brutos. Já na votação proporcional, o mais votado foi o ex-prefeito Vitor Lippi (PSDB), quando recebeu mais de 242 mil votos válidos em 2008, o equivalente a 79,35%.

Antes disso, Manga (apelido que vem de uma variação do sobrenome Maganhato) já ganhava destaque na TV e internet em Sorocaba. Ele era vendedor de veículos em uma rede de lojas no Centro da cidade e começou a ficar popular ao aparecer em programas de televisão anunciando veículos. O prefeito afastado também é formado em marketing.

Prefeito “tiktoker”

Desde de janeiro deste ano, os vídeos do prefeito divulgando obras feitas pela sua gestão, sempre finalizando com a frase “vem morar em Sorocaba, vamos fazer a melhor cidade do Brasil para se viver”, ganharam milhões de visualizações nas redes sociais.

(Repost via G1 Sorocaba e Região / imagem divulgação)