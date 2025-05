Prefeito de Nova Campina visita a Alesp em busca de novos recursos para o município

Nesta terça-feira, 29 de abril, o prefeito de Nova Campina, Junior, esteve na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), acompanhado pelo chefe de gabinete, Jhonatan, e pelo coordenador de Controle de Frotas e Conservação de Veículos, Fernando.

A comitiva municipal visitou os gabinetes dos deputados estaduais Ricardo Madalena e Carlos Cezar, com o objetivo de estreitar laços políticos e reforçar o compromisso com o desenvolvimento do município.

Durante a visita, o prefeito e sua equipe agradeceram pessoalmente pelas emendas parlamentares já destinadas à cidade, que têm sido fundamentais para a realização de obras e melhorias em diversas áreas. Além disso, aproveitaram a oportunidade para solicitar novas emendas e pedir apoio dos deputados na articulação de agendas com secretarias estaduais.

“A parceria com os deputados estaduais é essencial para que possamos levar as demandas da nossa população até o Governo do Estado. Os deputados têm acesso direto aos secretários e podem nos ajudar a viabilizar recursos importantes para obras e serviços.

Essa relação de diálogo e cooperação é o que garante avanços reais para o nosso município”, destacou o prefeito Junior.

A visita reforça o empenho da administração municipal de Nova Campina em buscar soluções concretas e ampliar os investimentos, sempre com foco na melhoria da qualidade de vida da população.

