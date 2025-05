“Nossa equipe está disponível para todos os esclarecimentos pertinentes”, diz prefeita sobre CEI

A Câmara Municipal de Itapeva abriu uma CEI – Comissão Especial de Inquéritos para investigar um contrato milionário firmado entre a Prefeitura e uma empresa para roçada e poda de árvores na cidade. De acordo com o comunicado divulgado pela chefe do Executivo, Adriana Duch Machado, que no vídeo aparece acompanhada de seus secretários municipais, o contrato é emergencial enquanto o processo de licitação está em andamento.

O que chama atenção no contrato emergencial é o valor de R$ 1,5 milhões para o período de três meses. Em seu vídeo, a prefeita explica o objetivo do contrato e o valor. Assista: