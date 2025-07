“A eleição acabou, precisamos trabalhar pelo bem comum, que é a nossa comunidade”, diz prefeita

A prefeita de Itapeva, Adriana Duch, respondeu a diversos questionamentos no podcast FranCamente, apresentado por Francine Almeida, nesta terça-feira (22). Assuntos polêmicos foram abordados, como a saída da secretária de Saúde, Valéria Machado, além de possível renúncia da chefe do Executivo Itapevense. Sem papas na língua, Duch foi enfática em suas respostas e frisou “Se a gestão não dá certo, é a cidade que perde. Precisamos pensar grande e juntos”.

Adriana tem sido questionada, principalmente nas redes sociais, sobre o quadro financeiro do município, que não está favorável desde que assumiu a gestão. “Nós já pagamos cerca de R$ 12 milhões de dívidas deixadas pela gestão anterior. Ou seja, além dos valores previstos a serem cumpridos, ainda tivemos que arcar com esse valor alto, que acaba comprometendo o caixa”, disse.

Em relação a saúde municipal, a prefeita comentou sobre assuntos que estão em ênfase. Primeiro, a saída de Valéria Machado como secretária após a aprovação de uma lei na Câmara sobre nepotismo. “A Valéria é uma baita secretária. Eu respeito a decisão da Câmara, mas entendo que foi pessoal. Eu, como prefeita, tenho que cumprir a lei, exonerei ela do cargo, mas vou entrar com ação de inconstitucionalidade e aguardar a decisão judicial sobre este caso”, explicou.

Já sobre a lei de fornecimento de medicamentos para munícipes com receitas de médicos particulares, Adriana lembrou que tais remédios na Farmácia Municipal teriam que ser providenciados pela Prefeitura. Ou seja, se um medicamento custa R$ 5 mil, por exemplo, qual impacto esse fornecimento terá no orçamento do município?

Ainda na área da saúde, ela explicou porquê a Farmácia Municipal não está mais aberta 24 horas. Segundo Duch, o gasto em mantê-la aberta de forma ininterrupta afetava drasticamente o financeiro. Porém, o fornecimento de medicamentos continua. “Há farmacêutico na UPA para pegar o que for necessário. A farmácia aberta só parou devido ao gasto mesmo”.

Outro assunto bastante polêmico é comentado atualmente foi abordado no podcast: o relacionamento da prefeita com o seu vice, Generci Neves. Para Duch, não existe “racha” entre eles e explicou que Generci só não está mais próximo do governo devido aos seus compromissos particulares, como sua empresa. “Ele foi convidado para assumir uma Secretaria, mas não aceitou por conta disso mesmo. Eu não acredito nestas especulações de que ele pudesse conspirar e articular para que eu caísse do cargo. Não tem ele contra nós”, declarou.

Duch também reforçou que não entrou na política atoa e que não irá desistir da missão que lhe foi dada. “Querer que eu caia desestabiliza a cidade e eu não entrei nessa para brincar. São muitas dificuldades, mas eu vou cumprir este mandato. Nós vamos sim colocar essa cidade em ordem”.

(Outros trechos da entrevista serão divulgados).