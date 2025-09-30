Cultura

Espetáculo “Um Pouquinho de Brasil” acontecerá no Teatro de Bolso

Jornal Ita News
O espetáculo “Um Pouquinho de Brasil” será apresentado na sexta-feira, dia 3 de outubro, às 20h, no Teatro de Bolso Professora Terezinha Silva.

O espetáculo, protagonizado pelos artistas Sarah Arcanjo e Murilo Cleto, é uma celebração da diversidade musical e cultural brasileira, trazendo ao público interpretações marcantes e emocionantes de clássicos que representam diferentes regiões e estilos do país.

A entrada é gratuita e será feita por ordem de chegada, sem necessidade de retirada antecipada de convites.

