Presidente reeleita do Rotary toma posse em cerimônia emocionante

No dia 19 de julho, fechando com chave de ouro as posses do distrito 4621, aconteceu a solenidade de Presidente e do Conselho Diretor do Rotary Club de Itapeva.

Sob o Lema rotário “Unidos para fazer o bem”, a Presidente reeleita Patrícia Felicio Matos renova seus votos de continuidade e compromisso com a instituição.

A solenidade foi marcada por momentos de muita emoção, bênçãos e companheirismo.

Na mesma ocasião, as meninas da Casa da Amizade, sob a coordenação distrital de Neto Acácio e a Presidência de Aparecida Damásio Soto, celebraram igualmente os trabalhos em prol a comunidade.