Ponte Donatília de Oliveira Tomé é inaugurada em Itapeva

A Prefeitura de Itapeva inaugurou, nesta quarta-feira (20), a antiga Ponte da Barra, que leva o nome de Donatília de Oliveira Tomé. A conquista, tão aguardada pelos munícipes da localidade, irá beneficiar quem precisa se deslocar com segurança e maior agilidade.

Localizada sobre o Rio Apiaí-Guaçu, a antiga Ponte da Barra, já obsoleta e desgastada pelo tempo, antes feita de madeira e sem condições de uso, interditada por diversos momentos; agora dá lugar a uma construção robusta e segura, com vão livre de quase 40 metros e concluída graças ao convênio do município com o Governo Estadual de aproximadamente 3 milhões de reais.

O momento foi marcado pela emoção dos familiares e amigos da senhora Donatília, que foi lembrada com muitas saudades e carinho nesta justa homenagem.

A nova e robusta estrutura garantirá mais segurança e rapidez nos deslocamentos do dia a dia da comunidade, além de facilitar o escoamento da produção agrícola.