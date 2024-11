Polícia Militar realiza simulação de ocorrência com indivíduo agressivo em estabelecimento de Ensino

Na quinta-feira (07), a Polícia Militar, em parceria com a Diretoria Regional de Ensino Regional Itapeva, realizou simulação de indivíduo agressivo no interior da escola, com o objetivo de treinar as equipes policiais e estabelecer procedimentos de segurança junto com a Comunidade Escolar.

Participaram do simulado policiais militares do 54° Batalhão de Polícia Militar do Interior, equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros, equipe do SAMU, além de funcionários da Diretoria de Ensino.

Mais do que uma oportunidade de treinamento das equipes policiais, a simulação da ocorrência promove a integração da Polícia com a sociedade civil e melhora a percepção de segurança da população paulista.

O Dirigente de Ensino Prof Dorival disse que a parceria da PM com a Comunidade Escolar, na Regional de Itapeva já ocorre nas 21 Escolas Estaduais através do Programa Vizinhança Solidária Escolar (PVSE) e que a simulação de ocorrência torna os professores e funcionários mais atentos a este tipo de ocorrência bem como se aproximam do trabalho técnico e profissional da Polícia Militar.

Segundo o Capitão PM Maciel, Coordenador Operacional Interino do 54° Batalhão de Polícia Militar do Interior, a simulação de ocorrência em estabelecimento escolar, serve para preparar o Policial Militar, desta realidade de situação que podem vivenciar no dia a dia, e serve como uma forma de tranquilizar a comunidade escolar quanto a atuação da PM.