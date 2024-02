Na noite de terça-feira (13), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados para atendimento de ocorrência de desinteligência no município de Ribeira. Ao chegar ao local, a equipe entrou em contato com o sobrinho da vítima, que relatou que seu primo havia cometido homicídio contra seu genitor e, deslocado até a casa, encontrou-o caído no chão com perfurações no corpo e uma faca cravada no peito. Diante dos fatos, a equipe policial realizou patrulhamento e localizou o suspeito, que foi preso e conduzido ao Plantão Policial, permanecendo recolhido à disposição da Justiça.