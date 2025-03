Polícia Militar divulga resultado da Operação Carnaval pela região de Itapeva

O Carnaval de 2025 foi marcado por muita alegria, energia positiva e, acima de tudo, segurança para os foliões. Como em outros anos, a Polícia Militar de São Paulo desempenhou papel fundamental para garantir que as festividades ocorressem sem maiores incidentes.

Durante os dias de festa, na região de Itapeva o 54º Batalhão de Policia Militar do Interior trabalhou intensamente, com equipes de policiais presentes nas ruas, avenidas e locais de maior concentração de público em todas as cidades da região onde aconteceram eventos carnavalescos. O foco da fiscalização esteve no cumprimento rigoroso das leis de trânsito, com destaque especial para as ações voltadas ao consumo de álcool e direção.

O policiamento ostensivo nas diversas modalidades empregou o efetivo de policiais militares e mais viaturas, contribuindo para um ambiente mais seguro para os que saíram às ruas para festejar o carnaval, seja seguindo blocos ou se reunindo com amigos em bares das cidades da região. Além do efetivo operacional, a PM mobilizou policiais militares dos setores administrativos, que reforçaram o policiamento.

O resultado não poderia ser mais positivo: não houve ocorrências graves durante o carnaval na região de Itapeva, o que reforça o êxito das ações preventivas e da parceria entre a população e a Polícia Militar. A colaboração de que saiu às ruas e a presença efetiva da Policia Militar foram cruciais para garantir que todos aproveitassem a festa com tranquilidade.

O Comandante do 54ºBPM/I, Tenente Cel. Rodrigo Costa Mendes, considera que os resultados ficaram dentro das expectativas em razão da estratégia adotada nos municípios da região de Itapeva aplicando um esforço maior em horários, dias e locais com mais concentração de pessoas, garantindo momentos de alegria e paz para a população.

Segue resultados alcançados nas operações durante o período de carnaval:

. Pessoas abordadas: 517

. Carros vistoriados: 270

. Motos vistoriadas: 203

. Condutores fiscalizados: 473

. Carros removidos: 05

. Motos removidas: 05

. Autuações diversas: 63

. Pontos de bloqueio: 72

. Ponto de Estacionamento: 176

. Testes de etilômetro realizados: 162