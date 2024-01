Na tarde de quinta-feira (18), Policiais Militares do 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior foram acionados para atendimento de ocorrência de auto localizado pelo município de Itapeva. O proprietário informou que deixou seu veículo em uma auto elétrica e foi avisado do furto. Realizado patrulhamento e o veículo foi localizado em um bairro próximo ao município. Diante do fato, o proprietário e o veículo foram encaminhados ao Plantão Policial, onde foi feito o registro liberando o veículo para o proprietário.