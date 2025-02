Polícia Militar e Polícia Civil realizam operação conjunta contra o tráfico de drogas

Na tarde de quinta-feira (13), pelo município de Capão Bonito, após operação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil, foram aprendidos entorpecentes, telefones celulares, dinheiro e objetos relacionados ao tráfico de drogas.

A operação resultou na prisão de um indivíduo pelo crime descrito no Art 33 do CP.

Apreensões:

02 espingardas de pressão

Cocaína a granel (52 Gr)

R$ 1.321,10 em espécie;

02 telefones celulares Samsung;

02 telefones celulares Motorola;

01 balança de precisão;

01 rolo de plástico filme para acondicionar drogas.