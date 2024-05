A princípio a investigação visava a morte de uma idosa no município por ataque de cachorro, porém no local das investigações os policiais encontraram drogas e arma de fogo.

Na manhã desta segunda-feira (20), policiais civis da Delegacia de Polícia de Itaberá realizaram uma operação que resultou na prisão de um homem em razão do cometimento dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma e munições.

De acordo com os policiais do Setor de Investigações dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos no município de Itaberá por conta de um grave fato envolvendo a morte de uma idosa decorrente de ataque de um cão feroz, ocorrido no último final de semana.Inicialmente os mandados foram expedidos para fins de localização e apreensão de objetos relacionados a morte da idosa, bem como o cão.

Ocorre que embora o animal não tenha sido localizado, em uma das residências os agentes apreenderam grande quantidade de drogas, tais como maconha, cocaína e crack, além de uma arma de fogo e munições de diversos calibres.

Também foi apreendida grande quantidade de embalagens para drogas e uma balança de precisão. O proprietário da residência, que já era investigado pela Polícia Civil, foi conduzido para a Delegacia e autuado em flagrante.

As investigações prosseguem no sentido de esclarecer osfatos relacionados a morte da idosa.

A operação contou com o apoio operacional de agentes da DIG e DISE de Itapeva.