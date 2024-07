A Operação “Pente Fino”, da Polícia Civil, cumpriu diversos mandados de buscas e de prisão na região de Itapeva (SP), na manhã desta terça-feira (30).

Com apoio da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Itapeva, mais de 100 policiais civis, militares e agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) cumpriram os mandados em bairros da cidade e também em Itararé e Cerquilho.

Conforme a polícia, foram cumpridos 29 mandados de busca e 19 de prisão preventiva. A ação resultou em 11 pessoas presas. Outras oito não foram encontradas.

Nos endereços, foram localizados objetos ilícitos, como acessórios para arma de fogo e porções de drogas, que resultaram em quatro flagrantes.

As ocorrências foram apresentadas na Delegacia de Itaberá.

(Via g1 Itapetininga / imagem Google maps- Delegacia de Itaberá)