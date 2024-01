A Polícia Civil de Capão Bonito está investigando um grupo de quatro criminosos que sequestraram um produtor rural de Ribeirão Grande, na noite de quinta-feira (18). De acordo com a polícia, o produtor foi vítima de estelionato enquanto procurava fazer a compra de um trator. Três dos suspeitos ainda não foram identificados e estão sob investigação. Um deles foi preso pela polícia na sexta-feira (19), cometendo outro crime.

Conforme relato à polícia, o produtor rural estava negociando a compra do veículo e forneceu seu endereço, sem imaginar que tudo fazia parte de um crime de estelionato. Quando a quadrilha teve a certeza de que a negociação aconteceria, foram até o sítio onde o produtor reside, com a justificativa de que um caminhão estaria chegando com o trator.

Chegando ao local, o grupo conseguiu dominar a vítima e quando notaram que algo poderia dar errado, o retiraram do sítio. O objetivo da quadrilha era entrar em contato com a família do produtor, para exigirem a entrega do valor correspondente ao negócio do trator (R$45.000,00). O grupo saiu do local com a vítima em um veículo HB20 cinza, mas como não conheciam a região, acabaram colidindo com o carro. Com a colisão, os sequestradores abandonaram a vítima e o carro em que estavam, para fugir em direção a uma mata próxima do acidente.

Segundo a polícia, durante a fuga, os suspeitos se espalharam e um deles se escondeu em uma casa próxima, que estava sem moradores, de onde furtou um celular.

No dia seguinte, de posse de uma enxada, ele tentou roubar um veículo de outro morador do bairro que transitava pela estrada do Taquaral, no entanto, a vítima conseguiu fugir do suspeito e acionou a Polícia Militar.

O bandido voltou a se esconder na casa, mas foi encontrado no dia 19, e preso em flagrante pelos policiais. O suspeito passou por audiência de custódia e já foi transferido para o CDP de Itapetininga.

.

.

(Créditos imagem e texto: jornal O Expresso)