O “poeta das periferias” e fundador da Cooperifa teve sua obra compartilhada no Clube de Leitura Gato Preto

Literatura, pão e poesia foram apresentados no Clube de Leitura Gato Preto com a participação do professor da Sala de Leitura da EE Honorato Ferreira da Silva.

A estreia do Clube de Leitura Gato Preto no mês de junho teve a participação do professor da Sala de Leitura Claudinei Ribeiro de Almeida da EE Honorato Ferreira da Silva, do Livro: Literatura, Pão e Poesia, do escritor Sérgio Vaz. Comandado pela apresentadora, Simone Succi, o bate-papo desta quarta-feira (25/06) mergulhou na literatura dos nobres imortais que não ocupam uma cadeira na Academia Brasileiras de Letras (ABL): os autores da periferia.

Sérgio Vaz vive em Taboão da Serra (SP) e é autor de livros como “Literatura, pão e poesia”, “Colecionador de pedras”, “Flores de alvenaria”, “Subindo a ladeira mora a noite”, e “Cooperifa – Antropologia Periférica (2008)”. Entre os prêmios que já conquistou na carreira estão Unicef (2007), Orilaxé (2010), Trip Transformadores (2011), Governador de São Paulo, nas categorias Inclusão Cultural e Destaque Cultural (2011), Heróis invisíveis e Hutúz. Além disso, é fundador da Cooperifa (Cooperativa Cultural da Periferia), projeto que apoia a produção literária e cultural nos extremos invisíveis de São Paulo.

Eleito em 2009 pela revista Época uma das cem pessoas mais influentes do Brasil, o poeta contou que o gosto pela leitura partiu da influência de seu pai, e serviu de refúgio nos anos 70 e 80, época de muita violência no Jardim São Luiz, bairro em que morava na zona sul da capital paulista. Capitães de Areia, de Jorge Amado, e Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, são as histórias que mais o marcaram, afirmou o professor da Sala de Leitura Claudinei Ribeiro de Almeida.

Assista no link:

https://www.youtube.com/live/GGdSSyBZn18?si=C-7-4wpqGzmK4kw9