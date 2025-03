Policia Militar detém dois indivíduos por extorsão mediante sequestro em Capão Bonito

No domingo, dia 16 de março, pelo município de Capão Bonito, equipes de serviço da Polícia Militar foram acionadas via COPOM para atender uma ocorrência de extorsão mediante sequestro já ocorrido. Foi feito o contato com a vítima e com o auxílio de câmeras de segurança localizaram o veículo utilizado no crime. Irradiado via COPOM, obtiveram o último projeto radar, sendo abordado o veículo e localizado no seu interior, no compartimento oculto, um revólver .38 produto de furto e outro com numeração suprimida. Os dois indivíduos foram conduzidos ao Plantão Policial.