Piquenique Junino anima a EE Ferreira dos Matos, em Ribeirão Grande

No último dia 30 de junho, a Escola Estadual Ferreira dos Matos, situada no município do Ribeirão Grande, parte da Diretoria de Ensino de Itapeva, realizou com grande sucesso o seu tradicional Piquenique Junino 2025, reunindo alunos, professores, tendo o apoio dos pais e toda a comunidade em uma tarde repleta de alegria, cultura e integração.

Com decoração típica, barracas de comidas juninas, apresentações de quadrilhas e muita dança, o evento proporcionou momentos de lazer e celebração. As turmas prepararam danças, barracas e até correio elegante, encantando o público presente.

A diretoria da escola, na pessoa da Diretora Talita, agradece o empenho dos funcionários, o envolvimento das famílias e a participação ativa dos estudantes, que fizeram do piquenique um verdadeiro sucesso. Foi um dia de união, diversão e valorização da cultura popular.