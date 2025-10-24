Vereador propõe moção pedindo solução urgente para falta de médico perito no INSS de Itapeva

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Itapeva, Marinho Nishiyama, apresentou a Moção de Apelo nº 0061/2025 dirigida ao presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, solicitando providências urgentes diante da falta de médico perito na Agência do INSS de Itapeva.

A moção destaca que há vários anos o posto do INSS em Itapeva não conta com médico perito, profissional responsável por realizar as avaliações necessárias para a concessão de benefícios como auxílio-doença e auxílio-acidente. Diante dessa carência, os segurados precisam se deslocar para outras cidades, como Avaré, Itapetininga e Sorocaba, enfrentando custos e dificuldades adicionais.

Na justificativa, Marinho ressalta que a situação tem causado sofrimento e prejuízo a centenas de beneficiários, muitos deles sem condições financeiras de viajar em busca de atendimento.

“É inaceitável que cidadãos já fragilizados física e economicamente precisem percorrer grandes distâncias para garantir um direito básico. A Previdência Social deve ser acessível a todos”, pontuou o vereador.

A moção solicita que o INSS adote medidas imediatas para resolver o problema e restabeleça o atendimento médico-pericial no município, assegurando o pleno acesso dos itapevenses aos seus direitos previdenciários. O documento foi protocolado no dia 22 de outubro de 2025.