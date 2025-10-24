Política

Vereador propõe moção pedindo solução urgente para falta de médico perito no INSS de Itapeva

Jornal Ita News
Jornal Ita News
2 min Leitura

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Itapeva, Marinho Nishiyama, apresentou a Moção de Apelo nº 0061/2025 dirigida ao presidente do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, solicitando providências urgentes diante da falta de médico perito na Agência do INSS de Itapeva.

A moção destaca que há vários anos o posto do INSS em Itapeva não conta com médico perito, profissional responsável por realizar as avaliações necessárias para a concessão de benefícios como auxílio-doença e auxílio-acidente. Diante dessa carência, os segurados precisam se deslocar para outras cidades, como Avaré, Itapetininga e Sorocaba, enfrentando custos e dificuldades adicionais.

Na justificativa, Marinho ressalta que a situação tem causado sofrimento e prejuízo a centenas de beneficiários, muitos deles sem condições financeiras de viajar em busca de atendimento.

“É inaceitável que cidadãos já fragilizados física e economicamente precisem percorrer grandes distâncias para garantir um direito básico. A Previdência Social deve ser acessível a todos”, pontuou o vereador.

A moção solicita que o INSS adote medidas imediatas para resolver o problema e restabeleça o atendimento médico-pericial no município, assegurando o pleno acesso dos itapevenses aos seus direitos previdenciários. O documento foi protocolado no dia 22 de outubro de 2025.

 

Artigo Anterior Vereador propõe criação de centro de referência para cirurgias bariátricas na região de Itapeva
Deixe um comentário

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Fogaça Materiais de Construção