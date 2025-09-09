Investigação da Polícia Civil de Itapeva resulta em prisão de quadrilha de estelionatários em Minas Gerais

Na manhã desta terça-feira (09), a Polícia Civil do Estado de São Paulo, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itapeva, deflagrou a Operação Duplicata Vencida, que, em conjunto com a Polícia Civil de Minas Gerais, desarticulou uma organização criminosa especializada em estelionatos.

De acordo com as investigações, o grupo aplicava golpes contra empresas que comercializam agrotóxicos e outros produtos de consumo, nos estados de São Paulo e Minas Gerais, causando expressivo prejuízo econômico.

Após o registro dos boletins de ocorrência pelas vítimas, a DIG de Itapeva deu início às apurações. O golpe consistia na compra de mercadorias de alto valor, realizada pelos estelionatários que se passavam por produtores rurais.

Com base nas provas reunidas, foi instaurado inquérito policial, que resultou na expedição de 56 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva. As ordens judiciais foram cumpridas de forma simultânea nas cidades de Uberlândia e Ibiá, em Minas Gerais.

Ao todo, oito pessoas foram presas e conduzidas à 1ª Delegacia Regional de Uberlândia, onde permanecem à disposição da Justiça. Também foram apreendidos diversos objetos de interesse para as investigações, como aparelhos celulares, documentos e equipamentos eletrônicos.

A operação contou com a participação de aproximadamente 80 policiais civis dos dois estados.