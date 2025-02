Paulinho Saponga: secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente fala sobre o início dos trabalhos

Série de reportagens:

Paulo Roberto Eloriaga Aeti de Oliveira, conhecido como Paulinho Saponga, tem Ensino Superior em Gestão Ambiental e Técnico em Mineração, é um gestor ambiental de Itapeva/SP. Desde cedo envolvido com a proteção ambiental, ele atua como Secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Também é músico, formado em gestão ambiental e com vasta experiência em educação ambiental, especialmente através do Instituto Planeta Terra. Paulinho tem uma forte ligação com projetos ambientais e de proteção animal na região, além de promover ações de transparência e sustentabilidade no setor público. Foi palestrante do maior encontro ambiental das Américas, o GreenMeeting. Confira a entrevista:

IN: Paulinho, você assumiu a Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente há pouco mais de um mês. Já é possível um levantamento das principais demandas da Pasta?

Paulinho: Sim, já conseguimos um panorama inicial. As principais demandas envolvem a gestão dos recursos hídricos, melhorias na coleta e tratamento de resíduos sólidos e uma atenção especial às áreas de preservação ambiental. Um dos maiores problemas é o Lixão, localizado na Santa Maria, onde muitas empresas e munícipes descartam lixos de forma incorreta. Há também um grande foco na questão da proteção animal, que vem crescendo em importância. Precisamos de ações imediatas para reforçar a estrutura do CPA, Clínica e colaborar com as ONGs, Protetores e firmar parceiras com o curso de Medicina Veterinária da FAIT para nos auxiliar e fortalecer a causa e também ajudar a promover os cursos da faculdade.

IN: Quais foram as primeiras dificuldades encontradas na Secretaria? Por onde iniciou seu trabalho?

Paulinho: As primeiras dificuldades foram relacionadas à organização nos projetos existentes, alguns contratos em vigência e também na falta de esclarecimentos ao MP. A equipe também precisava de mais apoio e direcionamento para atender às demandas, pelo fato de ter um efetivo pequeno. Vamos dar início ao trabalho com uma reestruturação interna, revisando contratos e projetos em andamento, buscando maior clareza nas ações da Pasta e fortalecendo parcerias com entidades, faculdades e a sociedade civil.

IN: A causa animal é um assunto bastante delicado. O que tem a dizer sobre e de que forma trabalhar junto aos protetores dos animais?

Paulinho: A causa animal exige um trabalho sensível e contínuo. Ela pertencia a Secretaria da Agricultura e foi colocada na Secretaria de Meio Ambiente a alguns anos atrás. Nosso foco é criar o Departamento do Bem-Estar Animal, e garantir que o CPA seja um espaço de acolhimento, tratamento e adoção responsável, mas para isso, precisamos trabalhar em conjunto com as ONGs e protetores de animais, que já realizam um papel fundamental. Queremos criar um sistema de fiscalização mais eficiente e fornecer apoio técnico e financeiro para que todos possam atuar com mais estrutura e segurança.

IN: Qual a atual situação do CPA – Centro de Proteção Animal em Itapeva? Qual o seu objetivo? Funciona como o antigo canil? Tem recolha de animais e/ou adoção também?

Paulinho: O CPA está passando por uma reorganização. Temos dois contratos de licitação em vigência, um de aluguel e outro de clínica para os animais do próprio CPA. O nosso objetivo é transformá-lo em um centro de acolhimento, cuidado e promoção de adoções responsáveis. O CPA busca trabalhar com parcerias para tratamentos, castração e adoção. Além disso, já estamos implantando programas de conscientização sobre cuidados com os animais para evitar o abandono, fortalecendo junto aos órgãos responsáveis a fiscalização de maus-tratos.

IN: Quem pode fazer uso do CPA? E como? Qual o endereço e telefone para o munícipe contatar o local?

Paulinho: O CPA é aberto de terça a sexta das 08 as 12 – das 13 às 17h, e sábados e domingos das 08 as 12. O CPA fica localizado no Haras Werneck no Bairro Faxinal, e o telefone de contato é (15) 99779 – 6702. Estamos trabalhando para melhorar o atendimento e oferecer um serviço digno para todos os nossos animais.

IN: Quais são os seus projetos iniciais para a sua Secretaria, a curto, médio e longo prazo?

Paulinho: A curto prazo, queremos melhorar a estrutura do CPA, o atendimento Clínico aos munícipes de baixa renda e animais de Protetores cadastrados na Secretaria, implementar ações mais eficazes para a proteção animal e criar mais campanhas de castração, que é a solução. Estamos em tratativas para firmar uma parceria com a FAIT e o curso de Veterinária, visando oferecer um atendimento mais qualificado e garantir a saúde dos animais acolhidos juntamente à Prefeitura. Queremos fortalecer a educação ambiental com foco na reciclagem e destinação correta do lixo, em parceria com as Cooperativas e ONGs ambientais como o Instituto Planeta Terra e Cílios da Terra. No médio prazo, estamos focando na reestruturação das políticas públicas voltadas para a gestão dos recursos hídricos e do meio ambiente, criação e revitalização dos Parques Ambientais, promovendo programas de educação ambiental, e também reestruturar a equipe da Secretaria. A longo prazo, queremos transformar nossa cidade em uma referência para o meio ambiente do Estado, tornando-a mais sustentável, com projetos de preservação e cuidado ambiental de referência na região. Finalizar o projeto de fechamento do Lixão, e dar um destino certo para aquela área que afeta o nosso meio ambiente e a saúde de todos.

IN: Deixe uma mensagem aos munícipes.

Paulinho: O futuro de nossa cidade está em nossas mãos, e juntos podemos construir uma Itapeva mais sustentável e consciente. O compromisso do governo Duch é trabalhar ao lado de toda a população para cuidar do meio ambiente e garantir qualidade de vida para todos. Contamos com a participação de cada um para fazermos a diferença, precisamos de tempo e do apoio de todos.