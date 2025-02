Passeio de Buggys, Jeeps e Motocicletas foi realizado no último final de semana em Itapeva

A Prefeitura de Itapeva, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e Cultura, participou, no último domingo (23), do 2º passeio Bugando com Buggys. A concentração e saída foram na Sala Verde e a chegada aconteceu no Parque Pilão D´água. O percurso passou por pontos turísticos de Itapeva, como o Quilombo do Jaó e o bairro Vila Velha.

Ao final do passeio, aconteceu o plantio de mudas no Parque Pilão D´água, para reforçar o compromisso com a responsabilidade ambiental. O evento foi promovido pela ONG Instituto Planeta Terra, em parceria com os Amigos do Buggy.