Espetáculo “Pássaros sem Ninho” encerra o projeto Bom de Nota, Bom de Dança em Itapeva

Espetáculo gratuito apresenta coreografias de balé e danças urbanas inspiradas na força da natureza e marca o encerramento do projeto Bom de Nota, Bom de Dança em Itapeva.

O projeto Bom de Nota, Bom de Dança 2025 chega ao fim em Itapeva (SP) com um espetáculo gratuito e aberto ao público. A apresentação, intitulada “Pássaros sem Ninho”, acontece no dia 13 de novembro, às 19h30, no Auditório da E.M. Prof. Thereza Silveira Mello (Rua Josino Brizola Santos, 123 – Vila São Miguel).

Encerrando um ciclo de formação artística e social, o espetáculo reúne os alunos das oficinas de balé e danças urbanas, modalidades oferecidas gratuitamente pelo projeto a 140 crianças e adolescentes de 7 a 14 anos matriculados na rede pública de ensino do município. No palco, os participantes apresentam coreografias que traduzem o aprendizado técnico e expressivo conquistado ao longo do ano, celebrando a força transformadora da arte na educação.

Inspirado na força da natureza e na urgência de preservá-la, “Pássaros Sem Ninho” é uma proposta de criação em dança que traduz em movimento a dor e a resistência de quem perde seu lar para as chamas e o desmatamento. Inspirado na devastação das florestas, o espetáculo percorre cenários de vida e destruição, dando voz aos animais que fogem, às árvores que tombam e aos povos que lutam para manter suas raízes. Entre o voo e a queda, a dança revela a força da natureza e o desejo de renascer, um convite à reflexão sobre o equilíbrio entre o homem e a terra.

Realizado pela Associação Pró-Esporte e Cultura (APEC), o Bom de Nota, Bom de Dança 2025 é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Grupo Maringá e apoio da Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Educação. Além de Itapeva, o projeto também passou pelas cidades de Ribeirão Preto, Adamantina, Flórida Paulista e Descalvado, levando acesso à dança e à cultura para centenas de jovens.

O evento é gratuito e com entrada livre. A programação conta com acessibilidade em Libras, reforçando o compromisso do projeto com a inclusão e a democratização do acesso à arte.

Serviço:

Espetáculo: Pássaros sem Ninho

Data: 13 de novembro (quarta-feira)

Horário: 19h30

Local: Auditório da E.M. Prof. Thereza Silveira Mello – Rua Josino Brizola Santos, 123, Vila São Miguel – Itapeva/SP

Entrada: gratuita

Classificação: livre

Sobre a APEC

A Associação Pró-Esporte e Cultura (APEC) é uma organização sem fins lucrativos que atua há mais de duas décadas na promoção de projetos sociais, esportivos e culturais em todo o Brasil. Por meio de iniciativas viabilizadas por leis de incentivo, a entidade oferece oportunidades de formação, desenvolvimento e inclusão para crianças, adolescentes e comunidades, fortalecendo a cidadania e o acesso à cultura.