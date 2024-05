Na quinta-feira (30), a comunidade itapevense pôde participar da solenidade de Corpus Christi, que reuniu fiéis de seis paróquias do município, pertencentes a Diocese de Itapeva. O evento foi presidido por Dom Eduardo Malaspina, Bispo Diocesano, acompanhado pelos padres, seminaristas e leigos.

Neste ano, uma novidade marcou o dia de maneira bastante especial. As ruas onde o Santíssimo Sacramento passou foram enfeitadas com belíssimos bordados da cidade de Ibitinga, artesanatos dos artesãos itapevenses e enxovais de bebê e bichos de pelúcia da cidade de Tabatinga. Todos esses materiais foram comercializados após o término da solenidade. O valor arrecadado será revertido à manutenção do Seminário Diocesano, unindo fé, missão e solidariedade.

Fotos: Pascom da Diocese de Itapeva.