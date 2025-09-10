Nova reunião do Parlamento Jovem debate sobre bullying e estimula lado artístico dos alunos

Os jovens parlamentares de Itapeva voltaram à Câmara nesta quarta-feira (10) para novas oficinas e atividades do projeto de educação política do Legislativo Municipal. A reunião teve palestras do advogado Denis Guimarães, membro da OAB na Escola, que falou sobre bullying e violência nas escolas; e da artista e professora Bia Fonseca, que apresentou algumas técnicas de caligrafia e lettering aos estudantes.

“A ideia do que é bullying, todos nós entendemos, porque nós vivemos isso no ambiente escolar”, afirmou Denis, que estimulou os membros do Parlamento Jovem a refletir e debater sobre conceitos de bullying e cyberbullying e também explicou como isso se aplica dentro da legislação brasileira.

Assim, o advogado destacou a importância de combater essa forma de violência, alertando para a forma como isso pode impactar a vida das vítimas. Assim, ele também apresentou ferramentas de denúncia ao bullying e à violência nas escolas e colocou a OAB à disposição das necessidades dos alunos e professores.

Bia, por sua vez, estimulou a criatividade e o lado visual dos alunos com um exercício prático de lettering com uma brush pen, que é o tipo de caneta especial para esse tipo de atividade. “A escrita tem muitos benefícios. Ela trabalha a coordenação motora, reduz a ansiedade e o estresse. Vamos escrever mais”, explicou a artista.

Além do exercício de caligrafia, ela também incentivou os jovens a praticar atividades artísticas e a treinarem novas habilidades, sempre destacando o papel das palavras e das mensagens motivacionais no dia a dia.

(Por Vitor Aguiar)