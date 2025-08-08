Sebrae-SP promove palestra de capacitação sobre atendimento com empatia para servidores municipais

Evento será realizado no dia 12 de agosto, em Itapeva, e propõe uma reflexão sobre empatia e acolhimento no serviço público

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itapeva, promoverá no próximo dia 12 de agosto uma palestra de capacitação voltada para servidores públicos municipais. O encontro será realizado no Teatro de Bolso ‘Terezinha Silva’, localizado no Calçadão Dr. Pinheiro, 484, no Centro, com início às 8h30, e terá como tema central o ‘Atendimento com empatia’.

A palestra será conduzida pelo analista de negócios do Sebrae-SP, Fabrício de Paula, com a proposta de promover uma reflexão sobre a importância de um atendimento mais acolhedor, empático e eficiente no serviço público, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população.

Segundo Maria Emília Camargo, coordenadora da Escola de Administração e Contas Públicas de Itapeva, o objetivo da capacitação é fortalecer o compromisso dos servidores com práticas mais humanas no contato com o cidadão, promovendo a escuta ativa, o respeito à diversidade e o tratamento digno, pilares fundamentais para um atendimento público de excelência.

“A humanização no atendimento público vai além da cordialidade: trata-se de compreender as reais necessidades do cidadão e agir com sensibilidade, ética e profissionalismo. Essa capacitação visa estimular uma mudança de postura e a construção de uma cultura mais empática dentro dos setores públicos”, evidencia Maria Emília.

O gerente regional do Sebrae-SP, Wilson Borges, também destaca a importância da iniciativa. “Acreditamos que investir na qualificação dos servidores públicos é essencial para garantir um ambiente mais acolhedor e eficiente para o cidadão. O atendimento humanizado tem o poder de transformar a relação entre o serviço público e a população, promovendo mais confiança, afeição e resultados positivos para a comunidade. Aceitamos este convite para que possamos compartilhar nossa expertise com os colaboradores de Itapeva”, afirma.

A presença é aberta a todos os funcionários públicos municipais, e a participação contará com certificação.

SERVIÇO

‘Atendimento com empatia’

Data: 12 de agosto (segunda-feira)

Horário: 8h30

Local: Teatro de Bolso

Endereço: Calçadão Dr. Pinheiro, 484, Centro – Itapeva/SP

(Via Sebrae SP)