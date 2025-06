Palestra na Câmara de Itapeva reuniu cerca de 100 mulheres

A palestra realizada pela Procuradoria da Mulher da Câmara de Itapeva, através de sua procuradora a vereadora Val Santos, foi um sucesso. Cerca de 100 mulheres estiveram reunidas para apreciar o discurso da psicóloga Amanda Scavassin.

O encontro foi realizado na sexta-feira, dia 30 de maio, no plenário da Câmara Municipal de Itapeva, como encerramento ao mês das mães/mulheres.

Essa iniciativa foi da Procuradoria da Mulher, organizada pela Procuradora Vereadora Val Santos com o objetivo de “cuidar de quem cuida, porque quem cuida também precisa ser cuidada”.

“Foi maravilhoso estar com essas mulheres incríveis. Gratidão a todas as mulheres que estiveram presentes. E também gostaria de agradecer a todas as empresas parceiras, que enviaram os mimos para essas mulheres maravilhosas. Que o mundo reconheça o valor das MULHERES em todas as esferas da vida”, disse a vereadora.

O evento também contou com a presença da prefeita Adriana Duch.