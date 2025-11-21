EE Honorato promove palestra com empresário Fernando Filho pelo Dia da Consciência Negra

A Escola Estadual Honorato Ferreira da Silva (PEI) promoveu, na noite de quarta-feira (19), uma palestra com o empresário Fernando Filho como parte da programação especial do Dia da Consciência Negra. O evento destacou a trajetória de vida do convidado como exemplo de superação, protagonismo e valorização da identidade afro-brasileira.

A ação integrou as atividades da escola dedicadas à reflexão sobre igualdade racial e combate ao racismo. O auditório ficou lotado, reunindo estudantes, professores e membros da comunidade escolar.

Trajetória de superação

Durante a apresentação, Fernando Filho relembrou sua infância em uma comunidade periférica e os desafios enfrentados até se consolidar como um dos empreendedores de maior relevância da região. Ele enfatizou que educação, disciplina e determinação foram essenciais para transformar dificuldades em oportunidades.

“Eu sempre acreditei que a mudança começa quando enxergamos valor em nós mesmos. Nunca deixem que digam o que vocês podem ou não ser”, afirmou o empresário, sendo aplaudido pelos estudantes.

Inspiração para os jovens

O diretor da unidade, professor Rogério de Moura Jorge, destacou a importância de apresentar aos alunos exemplos reais de ascensão social.

“Fernando Filho representa muitos brasileiros que enfrentam desigualdades diariamente. Sua história é um incentivo para nossos estudantes acreditarem em seu potencial”, disse.

Os jovens também participaram com perguntas e reflexões sobre racismo, representatividade e carreira. Para Mariane, estudante da 2ª série do Ensino Médio Técnico em Administração, a palestra trouxe motivação:

“Ver alguém que passou por dificuldades parecidas com as nossas e conseguiu vencer nos inspira a seguir em frente.”

Antes de concluir o encontro, Fernando Filho deixou uma mensagem aos estudantes: “Vocês são protagonistas do futuro. Cada passo que derem hoje pode transformar a vida de vocês e de toda a comunidade.”

O evento encerrou a noite com clima de aprendizado e valorização da cultura negra, reforçando o compromisso da EE Honorato Ferreira da Silva (PEI) com a formação cidadã.