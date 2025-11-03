Procuradoria da Mulher promove palestra sobre prevenção ao câncer de mama em Itapeva

A Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal de Itapeva, em parceria com o Rotary Clube de Itapeva, realizou na noite de ontem um evento voltado à conscientização sobre a prevenção ao câncer de mama.

A atividade contou com palestras da psicóloga Amanda Scavacin e da Dra. Fernanda Duarte, que abordaram temas relacionados à importância do autocuidado, da saúde mental e do diagnóstico precoce da doença.

O encontro reuniu cerca de 100 mulheres e proporcionou um momento de aprendizado, troca de experiências e reflexão sobre os cuidados com a saúde feminina.

De acordo com a organização, o evento foi marcado pela união, solidariedade e fortalecimento da rede de apoio entre as mulheres. A Procuradoria da Mulher e o Rotary Clube agradeceram a todos os parceiros que contribuíram para a realização da iniciativa.