Patrimônio histórico de Itapeva, Paineira Bicentenária pegou fogo e ficou oca

No início da tarde de segunda-feira (26), por volta das 14h, a munícipe Isabel Reis passava próximo à Paineira Bicentenária quando visualizou fumaça saindo da árvore. Imediatamente, desceu do seu veículo e foi perto verificar o que estava acontecendo. Um homem, gerente do posto de gasolina nas imediações, a encontrou no local e disse que estava contatando o Corpo de Bombeiros, que logo em seguida compareceu para conter o fogo. Porém, a noite a fumaça voltou aparecer, os bombeiros voltaram e realizaram a mesma ação.

Infelizmente, na manhã desta terça (27), foi verificado que o fogo havia atingido também a raiz da paineira.

De acordo com Isabel, ontem acionou o secretário de Meio Ambiente Paulo Eloriaga, que prontamente foi até a paineira para que sua equipe realizasse os procedimentos necessários. Ontem e hoje a prefeita Adriana Duch também esteve no local verificando a situação da árvore, acompanhada dos secretários de Relações Institucionais Oséas Campolim e de Administrações Regionais Eduardo Silva. Servidores das Secretarias de Meio Ambiente e de Administrações Regionais constataram que a paineira está oca, totalmente comprometida por dentro, com fungos, correndo o risco de tombar para o lado da rua. Então, as equipes do município estão retirando alguns galhos e tentando preservar o que é possível desta árvore que é patrimônio histórico da cidade.