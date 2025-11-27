Padrasto acusado de estupr*r enteada ainda na infância é condenado a 40 anos de prisão em Itapeva

Um homem acusado de estupr*r a enteada repetidas vezes foi condenado a 40 anos de prisão, em Itapeva (SP). Os crimes aconteceram entre 2015 e 2022 e começaram quando a vítima tinha 11 anos.

De acordo com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), os crimes só foram descobertos após a vítima, já maior de idade, descobrir que havia engravidado do homem. Além da pena, o criminoso terá que pagar uma indenização de R$ 50 mil reais por danos morais.

Segundo a decisão, proferida pela 3ª Vara Judicial da Comarca de Itapeva em 31 de outubro, os abusos foram cometidos de forma contínua e dentro do ambiente familiar. Exames confirmaram o parentesco do feto entre ela e o abusador.

O MPSP ainda afirma que, a vítima era submetida ao constrangimento e à violência doméstica causadas pelo padrasto. A pena de 40 anos deve ser cumprida em regime fechado.

(Via portal g1 Itapetininga)