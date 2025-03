Dois pacientes suspeitos para Dengue estão internados na Santa Casa de Itapeva

A Santa Casa de Misericórdia – Itapeva/SP, cumprindo seu compromisso com a saúde da população, divulga o boletim atualizado sobre a situação da dengue em nossa unidade hospitalar.

Situação Atual:

– Pacientes internados: 2

– Casos suspeitos: 2

– Casos confirmados: 0

Sendo assim, 2 (dois) pacientes são da cidade de Itapeva/SP.

FIQUE ATENTO AOS SINTOMAS

Se apresentar febre alta, dores no corpo, manchas vermelhas na pele, dor atrás dos olhos, fadiga extrema ou sangramentos, procure atendimento médico imediatamente.

A Santa Casa segue empenhada no combate à dengue e reforça a importância da prevenção para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

(Boletim informativo do dia 11/03/2025 às 16h40).