Campanha Outubro Rosa terá dia D neste sábado (04) com ações de prevenção

Durante o mês de outubro, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio das Unidades de Saúde de Itapeva, estará realizando ações especiais, visando a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero.

Na campanha do Outubro Rosa deste ano, haverá coleta de papanicolau (para mulheres de 25 a 64 anos que não realizam o exame há mais de 3 anos) e solicitação de mamografia (para mulheres de 40 a 69 anos que não realizam o exame há mais de 2 anos). Lembrando que haverá prioridade para as mulheres que trabalham.

A secretaria também informa que existirão atendimentos noturnos às quartas-feiras (08, 15, 22 e 29/10), das 17h às 19h em unidades urbanas como Parque São Jorge, Bom Jesus, São Camilo, Tancredo Neves, Bela Vista, entre outras.

Dando prosseguimento às ações do Outubro Rosa, haverá à noite atendimentos às quintas-feiras (09, 16, 23 e 30/10), das 17h às 19h em postos de saúde como Cimentolândia, Jardim Maringá, Vila Aparecida, Jardim Brasil, Taquari, Santa Maria, entre outras. É preciso destacar que há a necessidade de agendamento prévio nas unidades de saúde do município para atendimentos noturnos.

Já no dia 4 de outubro, terá o Dia D do Outubro Rosa em que os postos de saúde da zona urbana estarão funcionando das 13h às 18h e na zona rural das 10h às 16h.