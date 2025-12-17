GCM e Polícia Civil realizam operação contra o tráfico de drogas na Vila Mariana, em Itapeva

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva, por meio das equipes do Canil e da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), realizou na tarde desta terça-feira (16) uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Vila Mariana, em ação integrada com a Polícia Civil.

Durante a operação, a Polícia Civil flagrou um homem de 23 anos e um adolescente de 16 anos envolvidos na comercialização de entorpecentes. Com o apoio da GCM, os suspeitos foram abordados e, durante a averiguação, foram localizadas drogas em posse da dupla.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à carceragem, onde permaneceu à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas. O adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes e, após os procedimentos legais, foi entregue à sua mãe, conforme prevê a legislação.

A ação reforça a integração entre as forças de segurança pública e o trabalho conjunto da GCM de Itapeva e da Polícia Civil no enfrentamento ao tráfico de drogas e na garantia da segurança da população.