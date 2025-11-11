Polícia Civil faz operação para desarticular o fornecimento de drogas na região de Itapeva

A Polícia Civil realizou uma operação em cidades da região de Itapeva (SP), na manhã desta terça-feira (11), para desarticular uma rede de fornecimento de drogas que atuava em diversas cidades do interior paulista. Os mandados foram cumpridos em Sorocaba, Itapeva, Itaí e Lins, segundo a Polícia Civil.

Depois de um ano das investigações, a Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise) de Itapeva deflagrou a operação “Espíndola II”. Os policiais detectaram movimentações financeiras milionárias, que apontaram para um “esquema de grande porte” voltado ao tráfico de drogas.

Conforme a polícia, foram identificados novos fornecedores e intermediários que abasteciam traficantes de Itapeva e região.

Ainda segundo a polícia, uma parte dos envolvidos estavam sendo monitorados pela equipe da Dise há meses. Essa ação resultou no cumprimento simultâneo de nove mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão domiciliar.

Conforme a Polícia Civil, foram presos três homens e duas mulheres em Itapeva. Um homem em Itaí e outro em Lins. Outros dois homens, em Sorocaba e Itapeva, tiveram a prisão decretada, mas não foram localizados ainda. Além de um mandado de prisão de um investigado já foi preso há meses.

Essa operação é um desdobramento da primeira fase, chamada de “Espíndola I”, que resultou em diversas prisões no último ano. A ação contou com o apoio de 62 policiais civis e 12 guardas municipais das cidades de Itararé e Itapeva, que participaram das diligências desde as primeiras horas da manhã, informou a Polícia Civil.

(Via portal g1/ imagem: Polícia Civil)