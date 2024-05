Na manhã desta quinta-feira (23), policiais civis da Delegacia de Polícia de Itaberá realizaram uma operação que resultou na prisão de três homens, sendo dois por crime de roubo e um por crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo e munições.

Conforme informações obtidas junto ao setor de investigações foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão domiciliar e dois mandados de prisão preventiva. Em relação ao crime de roubo ocorrido no bairro Jardim Rossi no mês de abril, foram identificados dois autores, os quais teriam agredido um idoso e subtraído diversos objetos e valores da residência.

Os dois autores do roubo tiveram as prisões preventivas decretadas e foram capturados.

Em relação ao crime de tráfico de drogas e posse de arma e munições, após investigação foi expedido mandado de busca e apreensão domiciliar na residência do autuado.

Durante a diligência realizada na Vila Dom Silvio os agentes encontraram grande quantidade de droga (maconha, crack e cocaína), além de embalagens para acondicionar as substâncias para venda.

Também foi localizada uma arma de fogo de calibre .32 e munições.

O homem que assumiu a posse das drogas e da arma foi atuado em flagrante delito e permanece à disposição da Justiça. A operação contou com o apoio operacional da Delegacia de Investigações Gerais de Itapeva.