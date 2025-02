Operação Bairro Seguro foi realizada na zona rural de Itapeva

A Operação Bairro Seguro continua a todo vapor, com a iniciativa da Prefeitura Municipal de Itapev, por meio da Secretaria de Defesa Social e da Guarda Civil Municipal, os bairros de Itapeva continuam recebendo visitas dos policiais da GCM, buscando transmitir uma maior sensação de segurança aos moradores.

No último final de semana os bairros visitados foram: Distrito da Areia Branca, Bairros São Roque, Pacova, Espigão do Pacova, Taipinha e Bairro das Pedras. Operações Bloqueio foram deflagradas nos referidos bairros dando continuidade na Operação Bairro Seguro.

Equipes do Grupamento Especializado ROMU realizaram abordagens e orientações aos moradores.

A ação consiste em reforçar a segurança pública em pontos estratégicos dos bairros rurais, em horários específicos, com o objetivo de coibir ações criminosas, atos antissociais e aumentar a sensação de segurança dos cidadãos.

Durante a operação foram realizadas abordagens em pessoas e veículos sendo:

01 automóvel

17 motocicletas

18 pessoas

02 autuações de trânsito foram realizadas.

Deste total, duas motocicletas foram apreendidas, pois estavam com adulterações nas característica de identificação, sendo uma motocicleta no Bairro São Roque e uma no Bairro das Pedras. As motocicletas foram apresentadas no Plantão Policial, onde o Delegado de Plantão determinou a apreensão.