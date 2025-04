Motorista de ônibus morre após bater na traseira de carreta em Tatuí

O motorista de um ônibus morreu após bater o veículo na traseira de uma carreta na Rodovia Castello Branco (SP-280), altura do quilômetro 127, em Tatuí (SP), na madrugada desta terça-feira (29). A pista sentido interior-capital ficou parcialmente interditada por quatro horas, sendo liberada por volta das 8h.

Segundo a Artesp, outras nove pessoas que estavam no ônibus que saiu de Bauru (SP) com destino a São Paulo foram socorridas com ferimentos graves.

A Polícia Rodoviária informou para a Artesp que a carreta seguia em baixa velocidade pela rodovia devido a um pneu furado. O motorista do ônibus não conseguiu desviar e acabou batendo na traseira do veículo.

Ainda conforme a Artesp, a carreta carregava 38 toneladas de papel celulose. Equipes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Polícia Rodoviária prestaram apoio a ocorrência.

Feridos

De acordo com a polícia, além do motorista que morreu no local, outras 30 pessoas estavam no ônibus. Dessas, 24 foram socorridas: 15 levadas para o hospital de Boituva (SP) e nove para Tatuí. Seis pessoas recusaram atendimento.

À TV TEM, a Polícia Rodoviária confirmou que as vítimas que foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tatuí, quatro são adultos e duas são crianças, com idades entre nove e 11 anos.

(Reprodução portal g1 / imagem: Leonardo Vieira/TV TEM)