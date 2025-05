Onça-parda aparece no Jardim Beija Flor e deixa munícipes apreensivos

Um caso incomum aconteceu no Jardim Beija Flor, em Itapeva. Munícipes se depararam com uma onça no bairro.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Paulinho Saponga que esteve no local, o acontecimento é verdadeiro. Por meio de nota, o secretário relatou o caso, confira:

“Às 6h da manhã recebi uma mensagem de um munícipe sobre o caso e fui ate o local, posso confirmar que o relato é verdadeiro. Trata-se de uma onça-parda, um felino comum em nossa região, embora sua presença na zona urbana seja algo incomum.

Diante da situação, acionamos a PM Ambiental, que é o orgão responsável para realizar o monitoramento e, se necessário, a captura do animal, com o objetivo de soltá-lo em uma área de mata segura, distante da área urbana.

Esse felino é capaz de percorrer até 60 quilômetros por dia, portanto, pode estar longe do ponto de avistamento inicial. Ainda assim, recomendamos que os moradores dos bairros próximos mantenham seus animais domésticos protegidos, preferencialmente dentro de casa ou em ambientes fechados.

Além disso, será feito um monitoramento dos órgãos responsáveis para garantir a segurança do animal e evitar qualquer atividade de caça, que é considerada crime ambiental grave.

Reforçamos que a onça-parda não ataca seres humanos, a menos que se sinta ameaçada ou encurralada. Em caso de novo avistamento, pedimos que entrem em contato imediatamente com a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros ou a Guarda Civil Municipal. Nosso objetivo é garantir a segurança de todos, inclusive da própria onça”.

(Imagem recebida via redes sociais)