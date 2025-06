Estamos de Olho… na Câmara de Itapeva

Confira alguns pontos destacados durante a semana na sessão solene da Casa de Leis.

Vereador Margarido, no uso da palavra, apontou que o projeto do Dr. Poli (sobre prazos para consultas, exames e cirurgias no SUS) é para vender sonhos.

Como comentamos na semana passada, tem gente aguardando na fila há anos, será possível acelerar tão rapidamente assim?

Segundo o vereador Marinho, o comércio de Itapeva está um pouco parado.

Há responsáveis para que o movimento esteja fraco? O povo está com medo de gastar? Falta incentivo?

O número de moradores de rua parece crescer a cada dia em Itapeva. O que está acontecendo? Como lidar com a situação?

De acordo com a vereadora Áurea, a situação está complicada nos postos de saúde e nem dipirona tem, muitas vezes.

Seria interessante e importante informar os tratamentos, terapias e medicamentos que são oferecidos nas unidades, talvez assim identificando possíveis falhas. Com a palavra, nossa Secretária de Saúde.

Segundo Margarido, 26% do orçamento do município é aplicado na Saúde.

Dr. Marcelo Poli diz ter feito um levantamento de alguns exames que estão na fila de espera e que há munícipes aguardando desde 2015. (DEZ ANOS!!!!!!!!)

Um adendo importante: é fácil apontar erros no SUS quando se faz uso de convênio médico.