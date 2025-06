Estão abertas as inscrições para o 2º Módulo das Oficinas Culturais 2025

A Secretaria de Cultura de Itapeva informa que vem aí o 2º Módulo das Oficinas Culturais 2025. As oficinas são totalmente gratuitas e voltadas para todas as idades. As inscrições vão de 02 a 18 de junho e devem ser realizadas presencialmente na Casa da Cultura Cícero Marques.

Os interessados podem se inscrever das 10h às 19h30. No ato da inscrição é necessário apresentar um documentação pessoal com foto e comprovante de endereço atualizado. Esta é uma iniciativa com o apoio da Lei Aldir Blanc II e da Secretaria de Cultura e Turismo de Itapeva.

Confira as Oficinas disponíveis e as datas de início:

* Dança do Ventre (Gabi): 30 de junho (segunda-feira)

* Hip-Hop I (com Luciane Araújo): 1º de julho (terça-feira)

* Teatro (Simone Saldanha): 3 de julho (quinta-feira)

* Dança de Salão (Jéssica Chueri): 4 de julho (sexta-feira)

* Ballet (Leandro Chueri): 5 de julho (sábado)

* Hip-Hop II (com Luiz Fernando): 6 de julho (domingo)