Oficina gratuita de Cubo Mágico para iniciantes é oferecida em Itapeva

Estão abertas as inscrições para uma oficina gratuita de Cubo Mágico, voltada para iniciantes e entusiastas que desejam aprender a montar o famoso quebra-cabeça.
Com técnicas simples e acessíveis, a oficina vai apresentar os primeiros passos para quem nunca conseguiu resolver o cubo, além de explorar o universo fascinante desse desafio que desenvolve raciocínio lógico, concentração e coordenação motora.
Detalhes da oficina:
– Data: 25 de outubro
– Horário: 14h
– Local: Secretaria de Esportes (Antiga Sabesp)
– Inscrição: Gratuita e realizada presencialmente na Secretaria de Esportes
– Vagas limitadas
A atividade é voltada para o público de todas as idades e tem como objetivo incentivar o pensamento lógico e o engajamento em atividades lúdicas e educativas.
Para mais informações, acesse o perfil do projeto no Instagram: @cubo.magico.itapeva