Oficina gratuita de Cubo Mágico para iniciantes é oferecida em Itapeva

Estão abertas as inscrições para uma oficina gratuita de Cubo Mágico, voltada para iniciantes e entusiastas que desejam aprender a montar o famoso quebra-cabeça.

Com técnicas simples e acessíveis, a oficina vai apresentar os primeiros passos para quem nunca conseguiu resolver o cubo, além de explorar o universo fascinante desse desafio que desenvolve raciocínio lógico, concentração e coordenação motora.

Detalhes da oficina:

– Data: 25 de outubro

– Horário: 14h

– Local: Secretaria de Esportes (Antiga Sabesp)

– Inscrição: Gratuita e realizada presencialmente na Secretaria de Esportes

– Vagas limitadas

A atividade é voltada para o público de todas as idades e tem como objetivo incentivar o pensamento lógico e o engajamento em atividades lúdicas e educativas.

Para mais informações, acesse o perfil do projeto no Instagram: @cubo.magico.itapeva